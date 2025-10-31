Art Lounge Restaurant: Εκεί που η μοντέρνα τέχνη συμβαδίζει με την ελληνική γαστρονομία
Art Lounge Restaurant. New Hotel Athens

Art Lounge Restaurant: Εκεί που η μοντέρνα τέχνη συμβαδίζει με την ελληνική γαστρονομία

Στο roof top του New Hotel Athens συμβαίνουν όμορφες γαστρονομικές σκηνοθετικές πράξεις με πρωταγωνιστή τη σύγχρονη κουζίνα

Ο executive chef Μπάμπης Κουντούρης είναι ο ιθύνων νους πίσω από το νέο γαστρονομικό κεφάλαιο στο εστιατόριο Art Lounge Restaurant. Βρισκόμαστε σε ένα αρμονικό φερφορζε σκηνικό 7ου ορόφου στην ταράτσα του ξενοδοχείου, με πανοραμική θεά που κόβει την ανάσα και γενναιόδωρες αναμνήσεις καλοκαιρινής αύρας.

