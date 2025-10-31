Η επιστήμη πίσω από την τέλεια σπιτική κάππαρη
Η επιστήμη πίσω από την τέλεια σπιτική κάππαρη
Η κάππαρη είναι από εκείνα τα μικρά, σχεδόν ταπεινά υλικά, που φέρουν τεράστια γευστική δύναμη και βαθιά πολιτισμική αξία. Στις άκρες των νησιών του Αιγαίου, κάτω από τον ήλιο και το αλάτι, ανθίζει αυτό το φυτό που συνδέει την επιστήμη με την παράδοση
Η μεταμόρφωση των μικρών μπουμπουκιών της σε ένα αρωματικό, τραγανό τουρσί, δεν είναι απλώς μαγειρική πράξη, είναι χημεία, μικροβιολογία και γαστρονομική κληρονομιά μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα