Πώς ο Μανώλης Παπουτσάκης υπέγραψε το τεύχος Νοεμβρίου του Cantina
CANTINA
Cantina Μανώλης Παπουτσάκης

Ζητήσαμε από τον σεφ Μανώλη Παπουτσάκη να οργανώσει μαζί μας την ύλη για το Cantina Magazine του Νοεμβρίου

«Μανώλη, θέλεις να φτιάξουμε μαζί το επόμενο τεύχος, να έχει το Cantina του Νοεμβρίου τη δική σου υπογραφή;» ήταν η τηλεφωνική ερώτηση που απευθύναμε στον αγαπημένο μάγειρα-σεφ-εστιάτορα Μανώλη Παπουτσάκη, και η απάντηση ήταν άμεσα θετική. Κάπως έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια, για να δημιουργηθεί αυτό το μικρό σύμπαν που κρατάτε στα χέρια σας. Γιατί η δημιουργία κάθε νέου τεύχους ενός περιοδικού ακολουθεί πάντοτε μια συγκεκριμένη διαδικασία που μοιάζει πολύ με το χτίσιμο ενός –έστω εφήμερου– ολοκληρωμένου οικοδομήματος.

