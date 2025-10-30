ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Candy apples: Φτιάχνουμε καραμελωμένα μήλα για το Halloween party
CANTINA
καραμελωμένα μήλα

Candy apples: Φτιάχνουμε καραμελωμένα μήλα για το Halloween party

Τα καραμελωμένα μήλα μας θυμίζουν παιχνίδια σε λούνα παρκ. Τα θυμόμαστε την περίοδο των Χριστουγέννων και τα ξαναβρίσκουμε σε Halloween πάρτι

Candy apples: Φτιάχνουμε καραμελωμένα μήλα για το Halloween party
Τα καραμελωμένα μήλα μας θυμίζουν τα ατελείωτα παιχνίδια στα λούνα παρκ. Τα θυμόμαστε σε εποχικά φεστιβάλ, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τα ξαναβρίσκουμε σε Halloween πάρτι. Κόκκινα, εντυπωσιακά και λαχταριστά σαν γιγάντια γλειφιτζούρια, ανακαλύφθηκαν μάλλον τυχαία 100 χρόνια πριν και όμως καταφέρνουν ακόμη και σήμερα να εντυπωσιάζουν.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης