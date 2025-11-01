Σουτζουκάκια σμυρναίικα
Σουτζουκάκια σμυρναίικα
Αφράτα και νόστιμα σουτζουκάκια σμυρναίικα, για να μοσχομυρίσει το όλο σπίτι. Συνταγή που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
Διαδικασία
Βήμα 1
Ζυμώνετε σε μια λεκανίτσα όλα μαζί τα υλικά για τα σουτζουκάκια και τα αφήνετε στο ψυγείο για 1 ώρα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
