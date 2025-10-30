Κρέμα γάλακτος: Η σωστή χρήση και πώς δεν θα «κόψει»

Η κρέμα γάλακτος εκτός από απολύτως απαραίτητη στη ζαχαροπλαστική, είναι ένα εξαιρετικό υλικό και για τη μαγειρική, προσφέροντας γεύση, συνοχή και βελούδινη απόλαυση σε σάλτσες