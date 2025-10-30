Pan Bagnat - Γαλλικό σάντουιτς με τόνο
Το παραδοσιακό χωριάτικο σάντουιτς της Γαλλίας του Νότου είναι ουσιαστικά η γνωστή σαλάτα της Νίκαιας (Νισουάζ) κλεισμένη μέσα σε ψωμί, καθώς εξυπηρετούσε στην εύκολη μεταφορά της από τους ψαράδες. Το Pan Bagnat, που σημαίνει βρεγμένο ψωμί στην τοπική διάλεκτο, φτιάχνεται σε στρογγυλό καρβελάκι και έχει καταφέρει να αγαπηθεί ανά τον κόσμο
