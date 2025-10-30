Humain Athens: Όταν η υψηλή γαστρονομία ξυπνά μνήμες και αισθήσεις
Humain Athens: Όταν η υψηλή γαστρονομία ξυπνά μνήμες και αισθήσεις
Μπορεί η γευστική ανάμνηση να υπερισχύσει του ανθρώπινου παράγοντα, που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μια όμορφη βράδια; Ποσό αυτές οι δυο παράμετροι αλληλοσυμπληρώνονται;
Το Humain by Jul’s είναι ένα εστιατόριο που προστέθηκε στα τέλη της άνοιξης του 2024 στον αθηναϊκό χάρτη.
Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εισόδου του εντυπωσιακού νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Άγρας, πίσω από το Καλλιμάρμαρο, o επισκέπτης συναντά ένα ατμοσφαιρικό εσωτερικό, γοητευτικά σκοτεινό, με cloud grey & dark blue αποχρώσεις, απρόσμενες ασυμμετρίες στον χώρο, τραπέζια με γρανίτη και μάρμαρο και ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα, μοντέρνο εσωτερικό διάκοσμο, μια ανοιχτή κουζίνα και μια περίκομψή γρανιτένια μπάρα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εισόδου του εντυπωσιακού νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Άγρας, πίσω από το Καλλιμάρμαρο, o επισκέπτης συναντά ένα ατμοσφαιρικό εσωτερικό, γοητευτικά σκοτεινό, με cloud grey & dark blue αποχρώσεις, απρόσμενες ασυμμετρίες στον χώρο, τραπέζια με γρανίτη και μάρμαρο και ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα, μοντέρνο εσωτερικό διάκοσμο, μια ανοιχτή κουζίνα και μια περίκομψή γρανιτένια μπάρα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα