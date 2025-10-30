ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι - Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Humain Athens: Όταν η υψηλή γαστρονομία ξυπνά μνήμες και αισθήσεις
CANTINA
Humain Athens

Humain Athens: Όταν η υψηλή γαστρονομία ξυπνά μνήμες και αισθήσεις

Μπορεί η γευστική ανάμνηση να υπερισχύσει του ανθρώπινου παράγοντα, που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μια όμορφη βράδια; Ποσό αυτές οι δυο παράμετροι αλληλοσυμπληρώνονται;

Humain Athens: Όταν η υψηλή γαστρονομία ξυπνά μνήμες και αισθήσεις
Το Humain by Jul’s είναι ένα εστιατόριο που προστέθηκε στα τέλη της άνοιξης του 2024 στον αθηναϊκό χάρτη.

Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εισόδου του εντυπωσιακού νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Άγρας, πίσω από το Καλλιμάρμαρο, o επισκέπτης συναντά ένα ατμοσφαιρικό εσωτερικό, γοητευτικά σκοτεινό, με cloud grey & dark blue αποχρώσεις, απρόσμενες ασυμμετρίες στον χώρο, τραπέζια με γρανίτη και μάρμαρο και ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα, μοντέρνο εσωτερικό διάκοσμο, μια ανοιχτή κουζίνα και μια περίκομψή γρανιτένια μπάρα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης