Γιουβαρλάκια με κάθε τρόπο: 11 συνταγές για όλους τους καιρούς και τις ορέξεις
Γιουβαρλάκια με κάθε τρόπο: 11 συνταγές για όλους τους καιρούς και τις ορέξεις

Από τη σούπα αυγολέμονο μέχρι τον κιμά από θράψαλο, τα γιουβαρλάκια αποκτούν νέο πρόσωπο. 11 συνταγές για κάθε εποχή και διάθεση

Γιουβαρλάκια με κάθε τρόπο: 11 συνταγές για όλους τους καιρούς και τις ορέξεις
Αν υπάρχει ένα φαγητό που μυρίζει θαλπωρή, αυτό είναι σίγουρα τα γιουβαρλάκια. Μικρές μπαλίτσες από κιμά, ρύζι και μυρωδικά που βυθίζονται σε ζεστό ζωμό και συνήθως σκεπάζονται με αφράτο αυγολέμονο. Όμως τα γιουβαρλάκια δεν σταματούν εκεί. Από τις κοκκινιστές εκδοχές που θυμίζουν σμυρναίικα φαγητά, μέχρι τις εναλλακτικές παραλλαγές με ψάρι, με κριθαράκι, πλιγούρι ή ακόμα και τραχανά, το πιάτο αυτό έχει αποδείξει πως αντέχει στην εξέλιξη χωρίς να χάνει την ψυχή του.

