Η επιστήμη πίσω από την τέλεια ιταλική καρμπονάρα
CANTINA
Καρμπονάρα Ζυμαρικά

Η επιστήμη πίσω από την τέλεια ιταλική καρμπονάρα

Η καρμπονάρα είναι ένα μικρό εργαστήριο. Θερμότητα, πρωτεΐνες, λίπη και άμυλο συνεργάζονται με ακρίβεια, για κάτι απλό αλλά και πολύπλοκο

Η επιστήμη πίσω από την τέλεια ιταλική καρμπονάρα
Στη Ρώμη, στα στενά του Τραστέβερε, η μυρωδιά του guanciale που σιγοψήνεται για την καρμπονάρα, είναι σχεδόν μυσταγωγική. Κάθε αναπνοή φέρνει στο νου εικόνες από μικρές trattorie και μάγειρες που, χωρίς μεζούρες και θερμόμετρα, πετυχαίνουν το τέλειο αποτέλεσμα με ακρίβεια που θα ζήλευε εργαστήριο τροφίμων. Όμως πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή συνταγή των λίγων υλικών, ζυμαρικά, guanciale, αυγό, τυρί και πιπέρι, κρύβεται μια πραγματική χημεία της απόλαυσης.

