28η Οκτωβρίου: Με αφορμή την ψαροφαγία της γιορτής, ένα μενού για να τρώμε ψάρια και θαλασσινά καθημερινά

Την 28η Οκτωβρίου, συνήθως τρώμε ψάρια και θαλασσινά. Γιατί όχι και τις απλές καθημερινές; - Συνταγές για ψαροφάγους για όλη την εβδομάδα.

Μπορούμε να βάζουμε τη θάλασσα πιο συχνά στο πιάτο μας, με γεύσεις που μας θυμίζουν νησί, καλοκαίρι και υγεία. Και όχι μια φορά στο τόσο, όπως σε εθνικές γιορτές και σε περιόδους νηστείας. Και, αν και ο μπακαλιάρος σκορδαλιά είναι όντως μια επική συνταγή, δεν είναι η μοναδική μας επιλογή.

Εβδομαδιαίο μενού για να τρώμε περισσότερα ψάρια και θαλασσινά

