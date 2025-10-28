ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μπομπότα: Το φαγητό των φτωχών στα χρόνια της Κατοχής
Μπομπότα: Το φαγητό των φτωχών στα χρόνια της Κατοχής

Η μπομπότα ήταν το φαγητό που τάισε γενιές ολόκληρες στα χωριά, τότε που το σιτάρι ήταν πολυτέλεια και το καλαμπόκι αφθονία

Μπομπότα: Το φαγητό των φτωχών στα χρόνια της Κατοχής
Η μπομπότα, στα δύσκολα χρόνια του πολέμου το 1940, ήταν το φαγητό που τάισε γενιές ολόκληρες στα χωριά, τότε που το σιτάρι ήταν πολυτέλεια και το καλαμπόκι αφθονία. Πρωινό, προσφάι, κολατσιό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό, ήταν ένα φαγητό της ανάγκης, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πίτα, ψωμί ή χυλός, όποια και αν ήταν η συνταγή, για χρόνια ολόκληρα θέλαμε να ξεχαστεί, για να μη μας θυμίζει την Κατοχή.

