Μπομπότα: Το φαγητό των φτωχών στα χρόνια της Κατοχής

Η

στα δύσκολα χρόνια του πολέμου το 1940, ήταν το φαγητό που τάισε

ια χρόνια ολόκληρα θέλαμε να ξεχ

αστεί

,

γενιές ολόκληρες στα χωριά, τότε που το σιτάρι ήταν πολυτέλεια και το καλαμπόκι αφθονία. Πρωινό, προσφάι, κολατσιό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό, ήταν ένα φαγητό της ανάγκης, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πίτα, ψωμί ή χυλός, όποια και αν ήταν η συνταγή, γγια να μη μας θυμίζει την Κατοχή.