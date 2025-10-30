Κρασάτες πανσέτες
Κρασάτες πανσέτες
Είναι νόστιμες, οικονομικές και μαγειρεύονται στο τηγάνι και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μέσα σε λίγα λεπτά. Για τις χοιρινές πανσέτες ο λόγος που τις μαγειρεύουμε με μια γλυκόξινη σάλτσα και τις σερβίρουμε με λαχανάκια Βρυξελλών
Διαδικασία
Βήμα 1
Αλατοπιπερώνετε τις πανσέτες και ζεσταίνετε το μισό ελαιόλαδο σε πλατιά και ρηχή κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι. Ρίχνετε σε δόσεις τις πανσέτες στο καυτό λάδι και τις ροδίζετε και από τις δύο πλευρές. Τις βγάζετε στην άκρη.
