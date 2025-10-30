Κρασάτες πανσέτες

Είναι νόστιμες, οικονομικές και μαγειρεύονται στο τηγάνι και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μέσα σε λίγα λεπτά. Για τις χοιρινές πανσέτες ο λόγος που τις μαγειρεύουμε με μια γλυκόξινη σάλτσα και τις σερβίρουμε με λαχανάκια Βρυξελλών