Είναι το καλαμάκι κοτόπουλο η πιο υγιεινή επιλογή στα σουβλατζίδικα;

Το καλαμάκι κοτόπουλο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση πολλών ως η πιο light επιλογή όταν πρόκειται για σουβλάκι. Σε σύγκριση με το χοιρινό ή τον γύρο, το κοτόπουλο περιέχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και λιγότερες θερμίδες