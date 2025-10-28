Είναι το καλαμάκι κοτόπουλο η πιο υγιεινή επιλογή στα σουβλατζίδικα;
Είναι το καλαμάκι κοτόπουλο η πιο υγιεινή επιλογή στα σουβλατζίδικα;
Το καλαμάκι κοτόπουλο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση πολλών ως η πιο light επιλογή όταν πρόκειται για σουβλάκι. Σε σύγκριση με το χοιρινό ή τον γύρο, το κοτόπουλο περιέχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά και λιγότερες θερμίδες
Όμως, πόσο ασφαλής και πραγματικά υγιεινή είναι αυτή η επιλογή όταν προέρχεται από ένα σουβλατζίδικο; Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) δίνει τις απαντήσεις, θέτοντας τους κανόνες για τη σωστή διαχείριση του κοτόπουλου από το ψυγείο μέχρι το πιάτο.
