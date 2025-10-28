ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Fish sauce: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ασιατική σάλτσα umami
CANTINA

Fish sauce: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ασιατική σάλτσα umami

Στα ασιατικά παντοπωλεία, ανάμεσα σε σάλτσες σόγιας, oyster και sweet chili, θα βρείτε την fish sauce, σάλτσα ψαριού, με τον έντονο χαρακτήρα

Fish sauce: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ασιατική σάλτσα umami
Στα ράφια των ασιατικών παντοπωλείων, ανάμεσα σε σάλτσες σόγιας, oyster και sweet chili, θα βρείτε την fish sauce, σάλτσα ψαριού, με τον έντονο χαρακτήρα. Πρόκειται για μία σάλτσα που αποτελεί μία κατηγορία από μόνη της. Μυρίζει θάλασσα, στη γεύση δεν θυμίζει τόσο το ψάρι ωστόσο είναι έντονη και ιδιαίτερα αλμυρή. Αυτό άλλωστε είναι το μυστικό συστατικό πίσω από μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Για πολλούς, είναι η ψυχή της βιετναμέζικης, ταϊλανδέζικης και φιλιππινέζικης κουζίνας, για άλλους, μια σάλτσα που απαιτεί εξοικείωση και για άλλους απαγορευτική γιατί προκαλεί αλλεργίες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης