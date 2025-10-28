Fish sauce: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ασιατική σάλτσα umami
Fish sauce: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ασιατική σάλτσα umami
Στα ασιατικά παντοπωλεία, ανάμεσα σε σάλτσες σόγιας, oyster και sweet chili, θα βρείτε την fish sauce, σάλτσα ψαριού, με τον έντονο χαρακτήρα
Στα ράφια των ασιατικών παντοπωλείων, ανάμεσα σε σάλτσες σόγιας, oyster και sweet chili, θα βρείτε την fish sauce, σάλτσα ψαριού, με τον έντονο χαρακτήρα. Πρόκειται για μία σάλτσα που αποτελεί μία κατηγορία από μόνη της. Μυρίζει θάλασσα, στη γεύση δεν θυμίζει τόσο το ψάρι ωστόσο είναι έντονη και ιδιαίτερα αλμυρή. Αυτό άλλωστε είναι το μυστικό συστατικό πίσω από μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Για πολλούς, είναι η ψυχή της βιετναμέζικης, ταϊλανδέζικης και φιλιππινέζικης κουζίνας, για άλλους, μια σάλτσα που απαιτεί εξοικείωση και για άλλους απαγορευτική γιατί προκαλεί αλλεργίες.
