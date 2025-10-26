Απαλούδια: Τα αγιοδημητριάτικα ψωμάκια της Σαντορίνης (+συνταγή)
Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές και κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα για να την τιμήσει
Στον Καρτεράδο της Σαντορίνης φτιάχνουν τα «απαλούδια», που δεν είναι άλλα από αφράτα ψωμάκια με γλυκάνισο και σουσάμι. Τα μοιράζουν στους πιστούς, στο πανηγύρι που ακολουθεί μετά τη Λειτουργία.
