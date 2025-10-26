Απαλούδια: Τα αγιοδημητριάτικα ψωμάκια της Σαντορίνης (+συνταγή)
Απαλούδια: Τα αγιοδημητριάτικα ψωμάκια της Σαντορίνης (+συνταγή)

Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές και κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα για να την τιμήσει

Απαλούδια: Τα αγιοδημητριάτικα ψωμάκια της Σαντορίνης (+συνταγή)
Στον Καρτεράδο της Σαντορίνης φτιάχνουν τα «απαλούδια», που δεν είναι άλλα από αφράτα ψωμάκια με γλυκάνισο και σουσάμι. Τα μοιράζουν στους πιστούς, στο πανηγύρι που ακολουθεί μετά τη Λειτουργία.

