Le Bon Bock: Το παριζιάνικο στέκι των μποέμ της Belle Époque στο σήμερα

Βρεθήκαμε στην Μονμάρτη, στο εστιατόριο Le Bon Bock που λειτουργεί από το 1879 και μιλήσαμε με τους δημιουργούς του νέου κεφαλαίου