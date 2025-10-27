Le Bon Bock: Το παριζιάνικο στέκι των μποέμ της Belle Époque στο σήμερα
Le Bon Bock: Το παριζιάνικο στέκι των μποέμ της Belle Époque στο σήμερα

Βρεθήκαμε στην Μονμάρτη, στο εστιατόριο Le Bon Bock που λειτουργεί από το 1879 και μιλήσαμε με τους δημιουργούς του νέου κεφαλαίου

Στην καρδιά της Μονμάρτης, λίγο πιο κάτω από τον λόφο και αρκετά μακριά από τις τουριστικές καρτ ποστάλ, υπάρχει ένα εστιατόριο που μοιάζει να μην έχει υποταχθεί ποτέ στον χρόνο.

Το Le Bon Bock, ιδρύθηκε το 1879 και σήμερα, χάρη σε δύο οραματιστές που αγαπούν περισσότερο την αλήθεια από τη μόδα, αναγεννιέται. Το Cantina βρέθηκε εκεί, στο φως των κεριών, μίλησε με τους δημιουργούς του νέου του κεφαλαίου και ταξίδεψε σ’ ένα Παρίσι που συνεχίζει να σιγοτραγουδά.

