CANTINA
Μανώλης Παπουτσάκης

Ο Μανώλης Παπουτσάκης μοιράζεται μαζί μας 5 αυθεντικές κρητικές συνταγές

Ο σεφ μάς προσκαλεί σε ένα γευστικό ταξίδι στην καρδιά της Κρήτης, με αφετηρία την κουζίνα μας και τελικό προορισμό, το δικό μας σπιτικό τραπέζι.

Μαθαίνουμε αναλυτικά τη συνταγή και τα υλικά για να φτιάχνουμε στο σπίτι σφουγγάτο με στάκα, φασουλόρυζο με ρέγγα και μυρωδικά, πατσαβουρόπιτα με κατσικίσιο τυρί και λωτούς, χυλοπίτες χειροποίητες με καμένο βούτυρο και χάντρες με χόρτα εποχής και πορτοκάλι.

