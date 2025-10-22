Απόστολος Αποστολάκος: Δε θέλουμε επισιτιστική ασφάλεια, θέλουμε παραγωγική αυτάρκεια
CANTINA

Απόστολος Αποστολάκος: Δε θέλουμε επισιτιστική ασφάλεια, θέλουμε παραγωγική αυτάρκεια

«Tο θερμοκήπιο είναι η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων σε νωπά και φρέσκα προϊόντα. Για να είναι βιώσιμος ο αγρότης, πρέπει να έχει χαμηλά έξοδα και υψηλά έσοδα - και το θερμοκήπιο του το επιτρέπει»

Απόστολος Αποστολάκος: Δε θέλουμε επισιτιστική ασφάλεια, θέλουμε παραγωγική αυτάρκεια
Το γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να περάσει από τη θεωρία της επισιτιστικής ασφάλειας στην πράξη της παραγωγικής αυτάρκειας, τόνισε ο Απόστολος Αποστολάκος, Σύμβουλος Στρατηγικής Agrologistics και Διατροφής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πάνελ του 3ου Cantina Academy, με θέμα «Θερμοκήπια νέας γενιάς, η λύση στην κλιματική αλλαγή» στο οποίο συμμετέχουν οι Ηλίας Τσαφαράς Ερευνητής, Wageningen University and Research, Ολλανδία και Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου Γενικός Διευθυντής, Αγροτική Τραπεζική Πειραιώς.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης