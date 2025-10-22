Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου: «Υπάρχει μέλλον στην επένδυση στα θερμοκήπια»
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου: «Υπάρχει μέλλον στην επένδυση στα θερμοκήπια»
«Τα κηπευτικά και τα θερμοκήπια είναι διακριτό κομμάτι της παραγωγής», δήλωσε ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου Γενικός Διευθυντής, Αγροτική Τραπεζική Πειραιώς
Ποιος είναι ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου
Ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου είναι στέλεχος της Πειραιώς από το 2000 και από το 2018 είναι Γενικός Διευθυντής στην Αγροτική Τραπεζική που αποτελεί δραστηριότητα της Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου είναι στέλεχος της Πειραιώς από το 2000 και από το 2018 είναι Γενικός Διευθυντής στην Αγροτική Τραπεζική που αποτελεί δραστηριότητα της Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα