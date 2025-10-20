Overnight oats με γεύση cinnamon roll – Για όσους θέλουν ένα γλυκό και θρεπτικό πρωινό

Δροσερά, κρεμώδη και γεμάτα άρωμα κανέλας.



Αν αγαπάμε τα ζεστά, αρωματικά cinnamon rolls αλλά θέλουμε κάτι πιο ελαφρύ και θρεπτικό για το πρωινό μας, αυτά τα overnight oats με γεύση cinnamon roll είναι ό,τι πρέπει.