Πώς να φτιάξετε σπιτική μαρμελάδα κάστανο βήμα-βήμα
καστανο Μαρμελάδα κάστανο

Πώς να φτιάξετε σπιτική μαρμελάδα κάστανο βήμα-βήμα

Τώρα που ο καιρός αρχίζει να κρυώνει και ο χειμώνας πλησιάζει, φτιάχνουμε την πιο νόστιμη μαρμελάδα κάστανο

Πώς να φτιάξετε σπιτική μαρμελάδα κάστανο βήμα-βήμα
Τώρα που ο καιρός αρχίζει να κρυώνει και ο χειμώνας πλησιάζει, τα κάστανα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα υλικά, για να χρησιμοποίησετε. Καταναλώνονται τόσο σκέτα – βραστά ή ψητά – όσο και ως βασικό συστατικό σε πλήθος αλμυρών και γλυκών συνταγών. Επιπλέον, περιέχουν φυτικές ίνες και ασβέστιο και είναι κατάλληλα για μαρμελάδα κάστανο.

Μαρμελάδα κάστανο: Το σωστό καθάρισμα

Το καθάρισμα των καστάνων μπορεί να σας φανεί λίγο απαιτητικό, αλλά με τη σωστή τεχνική γίνεται πιο εύκολο. Το βασικό είναι να τα καθαρίσετε όσο είναι ακόμα ζεστά. Έτσι, θα βγει πιο εύκολα και η εξωτερική και η εσωτερική φλούδα.

