Πώς μια ψωμιέρα μπορεί να προστατέψει την υγεία μας

Το ψωμί είναι μία από τις αρχαιότερες τροφές που δημιούργησε ο άνθρωπος. Τα πρώτα ίχνη ύπαρξής του εντοπίζονται πριν από 30.000 χρόνια, με τη μορφή αμυλωδών καταλοίπων πάνω σε πέτρες. Από τότε μέχρι σήμερα, παραμένει βασικό στοιχείο σχεδόν κάθε κουζίνας στον κόσμο και υπάρχει σε αμέτρητες παραλλαγές. Παρόλα αυτά, η πιο χαρακτηριστική εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε «ψωμί» είναι ένα τακτοποιημένο πακέτο φετών λευκού ψωμιού, τυλιγμένο σε πλαστική σακούλα πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Κι εκεί ακριβώς αρχίζουν τα προβλήματα.