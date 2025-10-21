13 σάντουιτς της Θεσσαλονίκης που δεν είναι πιτόγυρα
Από τοστάδικα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, μέχρι τα νέας γενιάς micro bakeries, αυτά είναι τα 13 σάντουιτς που ξεχώρισαν
Διάσημη για το φαγητό της η Θεσσαλονίκη και ακόμη διασημότερη για τα σάντουιτς αλλά και για την αιώνια «διαμάχη» μεταξύ βόρειων και νότιων για την ονομασία τους. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για το τεύχος Νο15, η ομάδα του Cantina ταξίδεψε μέχρι την συμπρωτεύουσα για να επιλέξει αυτά που πραγματικά ξεχωρίζουν.
Από παραδοσιακά τοστάδικα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και έθνικ φαλαφελάδικα μέχρι τα νέας γενιάς micro bakeries, ακολουθούν αυτά που πραγματικά ξεχώρισαν.
