Ο Σύντεκνος της καρδιάς σας: Το θρυλικό μπακάλικο από το 1970 στην Ευριπίδου

Στην Ευριπίδου 88, λίγα μέτρα από την Πλατεία Κουμουνδούρου, λειτουργεί ένας ζωντανός θρύλος. Ένα μπακάλικο που αρνείται πεισματικά να υποκύψει στον χρόνο και τις σύγχρονες τάσεις. «Ο Σύντεκνος της καρδιάς σας» είναι ένα κομμάτι Κρήτης μεταφυτευμένο στην πρωτεύουσα, μια οικογενειακή επιχείρηση που για πάνω από πενήντα χρόνια μεταφέρει την ψυχή της Μεγαλονήσου στους δρόμους της Αθήνας.