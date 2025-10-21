Οι λαχανοντολμάδες σε 16 συνταγές για να τους απολαύσουμε όπως μας αρέσει

Από τα χωριά της Μακεδονίας μέχρι τις σύγχρονες γαστροταβέρνες, οι λαχανοντολμάδες δεν βγαίνουν ποτέ εκτός εποχής. Θεωρούνται χειμωνιάτικοι, κυρίως γιατί το λάχανο είναι στην καλύτερή του περίοδο, όμως το πιάτο στέκει κάθε εποχή. Μαλακοί, γεμάτοι γεύση και με εκείνη τη χαρακτηριστική ισορροπία ανάμεσα στο όξινο και το βουτυράτο, οι λαχανοντολμάδες είναι το απόλυτο comfort food της ελληνικής κουζίνας. Παραδοσιακοί ή πιο σύγχρονοι, με ρύζι, κιμά, πλιγούρι ή χόρτα, με αυγολέμονο ή ντομάτα, οι λαχανοντολμάδες κρατούν πάντα αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο απλό και στο πλούσιο.Στη λίστα που ακολουθεί συγκεντρώσαμε συνταγές, παραδοσιακές και πιο σύγχρονες, για να τους απολαύσουμε όπως μας αρέσει.