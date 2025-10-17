Φτιάχνουμε το πιο αρωματικό βούτυρο μήλου για τα φθινοπωρινά μας πρωινά
Φτιάχνουμε το πιο αρωματικό βούτυρο μήλου για τα φθινοπωρινά μας πρωινά

Ζεστό, αρωματικό και απόλυτα φθινοπωρινό! Φτιάχνουμε σπιτικό βούτυρο μήλου με κανέλα και λεμόνι, ιδανικό για ψωμί, γιαούρτι ή pancakes. Το μήλο γίνεται ο πρωταγωνιστής του Οκτώβρη σε μια συνταγή που θα λατρέψουμε!

Είναι μέσα Οκτωβρίου — η εποχή που οι μέρες μικραίνουν, τα φύλλα στρώνονται στα πεζοδρόμια και ο αέρας γεμίζει με μυρωδιές από φούρνους, κανέλα και… μήλο. Το φθινόπωρο δεν είναι απλώς μια εποχή· είναι διάθεση. Κι εμείς την αγκαλιάζουμε με μια κουτάλα στο χέρι και ένα καλάθι γεμάτο μήλα.

