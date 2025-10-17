Φτιάχνουμε το πιο αρωματικό βούτυρο μήλου για τα φθινοπωρινά μας πρωινά

Ζεστό, αρωματικό και απόλυτα φθινοπωρινό! Φτιάχνουμε σπιτικό βούτυρο μήλου με κανέλα και λεμόνι, ιδανικό για ψωμί, γιαούρτι ή pancakes. Το μήλο γίνεται ο πρωταγωνιστής του Οκτώβρη σε μια συνταγή που θα λατρέψουμε!