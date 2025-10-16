Πώς η ελληνική κουζίνα περνά από τις γιαγιάδες στα fine dining μενού

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο με νταλίκα στον Κηφισό στο ύψος της Λένορμαν, μποτιλιάρισμα στο σημείο

Ο Γκίκας Ξενάκης, executive σεφ του εστιατορίου Aleria, κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τη Νανά Δαρειώτη για τις ανάγκες του podcast «Νανά, πεινάω»

Τι λένε οι δυο τους; Κυριολεκτικά τα πάντα:
-Για τον Επίκουρο, που τον «ανακάλυψε» πρώτος στο all day καφέ Breeze στην Αγία Παρασκευή το 2011, και τη σημερινή του πορεία στο Aleria, όπου εδώ και 14 χρόνια υπογράφει ένα από τα πιο σταθερά και επιδραστικά fine dining concepts της Αθήνας.

