Πώς η ελληνική κουζίνα περνά από τις γιαγιάδες στα fine dining μενού
Πώς η ελληνική κουζίνα περνά από τις γιαγιάδες στα fine dining μενού
Ο Γκίκας Ξενάκης, executive σεφ του εστιατορίου Aleria, κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τη Νανά Δαρειώτη για τις ανάγκες του podcast «Νανά, πεινάω»
Τι λένε οι δυο τους; Κυριολεκτικά τα πάντα:
-Για τον Επίκουρο, που τον «ανακάλυψε» πρώτος στο all day καφέ Breeze στην Αγία Παρασκευή το 2011, και τη σημερινή του πορεία στο Aleria, όπου εδώ και 14 χρόνια υπογράφει ένα από τα πιο σταθερά και επιδραστικά fine dining concepts της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
-Για τον Επίκουρο, που τον «ανακάλυψε» πρώτος στο all day καφέ Breeze στην Αγία Παρασκευή το 2011, και τη σημερινή του πορεία στο Aleria, όπου εδώ και 14 χρόνια υπογράφει ένα από τα πιο σταθερά και επιδραστικά fine dining concepts της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα