Το 3ο Cantina Academy στην Καλαμάτα: Το πρόγραμμα και οι ομιλητές
Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής θα χτυπήσει δυνατά στην Καλαμάτα, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον της τροφής

Η αντίστροφη μέτρηση για το 3ο Cantina Academy στην Καλαμάτα ξεκίνησε. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής θα χτυπήσει δυνατά στην Καλαμάτα, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον της τροφής.

Με κεντρικό θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής», το Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ουσία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν σημαντικές ομιλίες, να παρακολουθήσουν θεματικά πάνελ και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη νέα αγροδιατροφική στρατηγική της χώρας.

