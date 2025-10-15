Γιώργος Πιπερίδης: Ένας μύθος της αθηναϊκής γεύσης έσβησε – Το Lido και το τσουρέκι που έγινε σύμβολο
Σήμερα, για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες, οι φούρνοι του Lido δεν ψήνουν. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου τσουρεκιού που συνόδευε τις πρωινές βόλτες στην οδό Χρεμωνίδου δεν απλώνεται στην περιοχή
Στην πόρτα του μικρού μπλε ζαχαροπλαστείου που στέκει εκεί από το 1967, ένα χαρτί γράφει απλά: «Κλειστό λόγω πένθους». Ο Γιώργος Πιπερίδης, η ψυχή του Lido και δεύτερη γενιά της οικογένειας που το ίδρυσε, έφυγε από τη ζωή.
