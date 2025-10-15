Γιώργος Πιπερίδης: Ένας μύθος της αθηναϊκής γεύσης έσβησε – Το Lido και το τσουρέκι που έγινε σύμβολο

Σήμερα, για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες, οι φούρνοι του Lido δεν ψήνουν. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου τσουρεκιού που συνόδευε τις πρωινές βόλτες στην οδό Χρεμωνίδου δεν απλώνεται στην περιοχή