Ψωμί στο τραπέζι και σάλτσα στο φουλ: 20 συνταγές για αληθινές βούτες
CANTINA
φαγητά με σάλτσα ψωμί

Ψωμί στο τραπέζι και σάλτσα στο φουλ: 20 συνταγές για αληθινές βούτες

Ας είμαστε ειλικρινείς: αν δεν βουτήξουμε το ψωμί στη σάλτσα του φαγητού μας, έχουμε όντως φάει ή απλώς έχουμε γευματίσει;

Ψωμί στο τραπέζι και σάλτσα στο φουλ: 20 συνταγές για αληθινές βούτες
Υπάρχει μια στιγμή στο φαγητό που το πιρούνι παραμερίζεται και το ψωμί αναλαμβάνει δράση για αληθινές βούτες. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, η σάλτσα είναι καλή, το λάδι ακόμα καλύτερο και το πιάτο αξίζει να γυαλίσει. Εντάξει, γνωρίζουμε πως δεν είναι πολύ ευγενικό, όμως είναι τόσο, μα τόσο, απολαυστικό. Από το στιφάδο μέχρι το σαγανάκι και από το αυγολέμονο ως τη φασολάδα, το «να βουτήξουμε λίγο ψωμί» είναι ίσως η πιο ειλικρινής πράξη απόλαυσης στο ελληνικό τραπέζι. Δεν έχει εθιμοτυπία, έχει ένστικτο. Είναι το σημείο που σταματάμε να «δοκιμάζουμε» και αρχίζουμε να συμμετέχουμε. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: αν δεν βουτήξουμε το ψωμί στη σάλτσα, έχουμε όντως φάει ή απλώς έχουμε γευματίσει;

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης