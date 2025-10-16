Ψωμί στο τραπέζι και σάλτσα στο φουλ: 20 συνταγές για αληθινές βούτες

Υπάρχει μια στιγμή στο φαγητό που το πιρούνι παραμερίζεται και το ψωμί αναλαμβάνει δράση για αληθινές βούτες. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, η σάλτσα είναι καλή, το λάδι ακόμα καλύτερο και το πιάτο αξίζει να γυαλίσει. Εντάξει, γνωρίζουμε πως δεν είναι πολύ ευγενικό, όμως είναι τόσο, μα τόσο, απολαυστικό. Από το στιφάδο μέχρι το σαγανάκι και από το αυγολέμονο ως τη φασολάδα, το «να βουτήξουμε λίγο ψωμί» είναι ίσως η πιο ειλικρινής πράξη απόλαυσης στο ελληνικό τραπέζι. Δεν έχει εθιμοτυπία, έχει ένστικτο. Είναι το σημείο που σταματάμε να «δοκιμάζουμε» και αρχίζουμε να συμμετέχουμε. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: αν δεν βουτήξουμε το ψωμί στη σάλτσα, έχουμε όντως φάει ή απλώς έχουμε γευματίσει;