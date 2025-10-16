Παξιμαδάκια Κυθήρων με κρέμα ανθότυρου, μέλι και φιστίκι Αιγίνης
Παξιμαδάκια Κυθήρων με κρέμα ανθότυρου, μέλι και φιστίκι Αιγίνης
Μία πάρα πολύ νόστιμη και εύκολη συνταγή. Φτιάχνουμε γλυκά σάντουιτς με παξιμαδάκια Κυθήρων σε μόλις 20 λεπτά
Διαδικασία
Βήμα 1
Βάζουμε το ανθότυρο σε μπολ και το δουλεύουμε με πιρούνι μέχρι να γίνει λείο. Για πιο ανάλαφρη υφή, προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος χτυπημένη ελαφρά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Βάζουμε το ανθότυρο σε μπολ και το δουλεύουμε με πιρούνι μέχρι να γίνει λείο. Για πιο ανάλαφρη υφή, προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος χτυπημένη ελαφρά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα