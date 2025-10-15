Bagel με πέστροφα, σουρωτό Πάρου και chutney αγγουριού από τη Μαρίνα Χρονά
Όταν μιλάμε για bagel, η σκέψη πάει κατευθείαν στο κλασικό νεοϋορκέζικο: τυρί κρέμα, κρεμμύδι, σολομός. Για το Cantina, όμως, η Μαρίνα Χρονά, σεφ και ιδιοκτήτρια του Ρίνι Γκριν, σκέφτηκε μια εκδοχή φτιαγμένη αποκλειστικά με ελληνικά προϊόντα
Διαδικασία
Βήμα 1
Poolish: Ανακατεύουμε το νερό, το αλεύρι και τη μαγιά σε μια μπασίνα και αφήνουμε να φουσκώσει για 2 ώρες.
