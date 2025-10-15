Chocotorta: το λαχταριστό αργεντίνικο γλυκό που θεωρείται το αντίπαλο δέος του τιραμισού (+ συνταγή)

Σοκολατένια μπισκότα, dulce de leche και καθόλου ψήσιμο – πως να μην το λατρέψεις αυτό το αργεντίνικο γλυκό, την chocotorta;Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως τις μέρες μας που η φήμη του έχει εκτοξευθεί σε βαθμό που να θεωρείται το κατεξοχήν ιταλικό γλυκό και να συναγωνίζεται ως επιδόρπιο ακόμη και το gelato artigianale, το τιραμισού έχει παρουσιαστεί σε αμέτρητες παραλλαγές και εκδοχές, περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένες και γευστικές. Μία από αυτές -που μάλλον μόνο στη δομή και στο στήσιμο θυμίζει το κορυφαίο ιταλικό γλυκό-, αλλά που ωστόσο η δημοφιλία της διαρκώς εξαπλώνεται, προέρχεται από την Αργεντινή, η κουζίνα της οποίας έχει έτσι κι αλλιώς δεχθεί έντονες επιρροές από τη γαστρονομία της Ιταλίας.