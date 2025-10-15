Οσομπούκο: Ο ρόλος του κολλαγόνου και ποια είναι η ιδανική μέθοδος μαγειρέματος
Οσομπούκο: Ο ρόλος του κολλαγόνου και ποια είναι η ιδανική μέθοδος μαγειρέματος

Το οσομπούκο έχει γίνει πολύ δημοφιλές στη χώρα μας. Και πώς να μην αρέσει, εφόσον είναι ένα πεντανόστιμο κομμάτι του μοσχαριού, όταν μαγειρευτεί σωστά. Άλλωστε είναι γνωστή η αγάπη μας για το μοσχαρίσιο ποντίκι, που είναι ο μυς τον οποίον μαζί με το κόκκαλό του, ονομάζουμε κότσι, με άλλα λόγια η γάμπα του ζώου. Η κάθετη κοπή του κοτσιού, που περιλαμβάνει τους μύες του ποντικού γύρω απ’ το κόκαλο του κοτσιού με το μεδούλι του, είναι αυτό που οι Ιταλοί ονόμασαν οσομπούκο.

