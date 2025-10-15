Οσομπούκο: Ο ρόλος του κολλαγόνου και ποια είναι η ιδανική μέθοδος μαγειρέματος
Οσομπούκο: Ο ρόλος του κολλαγόνου και ποια είναι η ιδανική μέθοδος μαγειρέματος
Το οσομπούκο έχει γίνει πολύ δημοφιλές στη χώρα μας. Και πώς να μην αρέσει, εφόσον είναι ένα πεντανόστιμο κομμάτι του μοσχαριού, όταν μαγειρευτεί σωστά. Άλλωστε είναι γνωστή η αγάπη μας για το μοσχαρίσιο ποντίκι, που είναι ο μυς τον οποίον μαζί με το κόκκαλό του, ονομάζουμε κότσι, με άλλα λόγια η γάμπα του ζώου. Η κάθετη κοπή του κοτσιού, που περιλαμβάνει τους μύες του ποντικού γύρω απ’ το κόκαλο του κοτσιού με το μεδούλι του, είναι αυτό που οι Ιταλοί ονόμασαν οσομπούκο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα