Η καθημερινή διατροφή μιας νέας μητέρας: Πόσο κοστίζει να τρως σωστά όταν θηλάζεις
Η καθημερινή διατροφή μιας νέας μητέρας: Πόσο κοστίζει να τρως σωστά όταν θηλάζεις
Η Αγγελική έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν λίγο καιρό και μάς εξηγεί τι περιλαμβάνει η καθημερινή της διατροφή
Η Αγγελική είναι 40 ετών και πριν από λίγους μήνες έγινε μητέρα για πρώτη φορά. Ζει σε ένα φωτεινό διαμέρισμα στα βόρεια προάστια, ιδιόκτητο, κάτι που της προσφέρει μια σχετική οικονομική ασφάλεια. Με μισθό 1.300 ευρώ τον μήνα από τη δουλειά της σε γραφείο, προσπαθεί —όπως λέει η ίδια— να «τα φέρει βόλτα» σε μια περίοδο που οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Το μεγαλύτερο έξοδο της καθημερινότητάς της; Η διατροφή της.
