Η καθημερινή διατροφή μιας νέας μητέρας: Πόσο κοστίζει να τρως σωστά όταν θηλάζεις
CANTINA
Πόσα ξοδεύω νέα μαμά

Η καθημερινή διατροφή μιας νέας μητέρας: Πόσο κοστίζει να τρως σωστά όταν θηλάζεις

Η Αγγελική έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν λίγο καιρό και μάς εξηγεί τι περιλαμβάνει η καθημερινή της διατροφή

Η καθημερινή διατροφή μιας νέας μητέρας: Πόσο κοστίζει να τρως σωστά όταν θηλάζεις
Η Αγγελική είναι 40 ετών και πριν από λίγους μήνες έγινε μητέρα για πρώτη φορά. Ζει σε ένα φωτεινό διαμέρισμα στα βόρεια προάστια, ιδιόκτητο, κάτι που της προσφέρει μια σχετική οικονομική ασφάλεια. Με μισθό 1.300 ευρώ τον μήνα από τη δουλειά της σε γραφείο, προσπαθεί —όπως λέει η ίδια— να «τα φέρει βόλτα» σε μια περίοδο που οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Το μεγαλύτερο έξοδο της καθημερινότητάς της; Η διατροφή της.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης