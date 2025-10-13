Βούτυρο: Πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά και πόσο καταναλώνουν οι Έλληνες

Όχι, δεν το εφηύραν οι Γάλλοι. Το βούτυρο είναι ένα από τα αρχαιότερα προϊόντα διατροφής, με μακραίωνη ιστορία και πλούσια ποικιλία χρήσεων στη γαστρονομία.Η ιστορία του ξεκινά πριν από χιλιάδες χρόνια, μαζί με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Οι πρώτες αναφορές το εντοπίζουν στην αρχαία Μεσοποταμία, στην Ινδία και την Αίγυπτο, όμως η ακριβής προέλευσή του παραμένει άγνωστη. Εφευρέθηκε μάλλον τυχαία και όχι μέσω συγκεκριμένης γαλακτοκομικής επεξεργασίας. Για αυτό το πολύτιμο υλικό θα πρέπει αιώνια να ευχαριστούμε τους κτηνοτρόφους της αρχαιότητας, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι το ξινισμένο γάλα που μετέφεραν αναδευόταν για ώρες, με αποτέλεσμα να χωρίζεται σε δύο μέρη: το ένα ήταν η απαρχή του βουτύρου. Στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στην αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο ως φαρμακευτική ουσία. Ως μαγειρική ουσία το πρωτοχρησιμοποίησαν οι Νορμανδοί και μετέπειτα λαοί της Σκανδιναβίας. Η διάδοσή του ως τροφή ξεκίνησε σε άλλες χώρες κατά τον 12ο αιώνα μ.Χ.