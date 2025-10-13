22 slow mood σούπες με βελουτέ υφή που φροντίζουν σώμα και ψυχή
Slow mood στο πιάτο: 22 βελουτέ σούπες που τρέφουν σώμα και ψυχή. Για μέρες που θέλουμε να πατήσουμε pause και να απολαύσουμε κάτι αληθινό

Τρέχουμε όλη μέρα με γρήγορους ρυθμούς, προθεσμίες, μετακινήσεις, δραστηριότητες. Γύρω μας υποχρεώσεις, ραντεβού, λίστες που δεν τελειώνουν ποτέ, κι εμείς να ψάχνουμε λίγη ηρεμία μέσα στο χάος της εβδομάδας. Κι όμως, υπάρχει ένας τρόπος να χαμηλώσουμε τους ρυθμούς χωρίς να σταματήσουμε: ένα βαθύ πιάτο σούπας με βελουτέ υφή που μας περιμένει στο σπίτι για να φροντίσει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή.

Αναζητήστε τις συνταγές στο cantina.protothema.gr

