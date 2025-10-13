Από τους Γαργαλιάνους στο Παρίσι: Το ελληνικό πεπόνι της Μεσσηνίας σε μενού Michelin

Το να είσαι αγρότης στην Ελλάδα του 2025 δεν είναι εύκολο. Η δουλειά στο χωράφι δεν γνωρίζει ωράρια, οι καιρικές συνθήκες είναι απρόβλεπτες, το κόστος παραγωγής συνεχώς ανεβαίνει και η κρατική μέριμνα παραμένει ελλιπής. Για τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, οι δυσκολίες μοιάζουν συχνά αξεπέραστες. Αφενός η έλλειψη εργατικών χεριών, αφετέρου η πίεση από τη βιομηχανία τροφίμων, δεν βοηθάει να γίνει το επάγγελμα δελεαστικό. Κι όμως, υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ότι η γεωργία μπορεί να γίνει δρόμος δημιουργίας, καινοτομίας και διεθνούς καταξίωσης.

Στο πλαίσιο του 3ου Cantina Academy μιλήσαμε με τον Αντώνη Γκόνη για τη συνεργασία του με κορυφαίους σεφ, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας μικρός παραγωγός και το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.



Δείτε περισσότερα το cantina.protothema.gr