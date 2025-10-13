Σάντουιτς με μοσχάρι κοκκινιστό και δροσερή σαλάτα αγγουριού από την Ελένη Σαράντη
CANTINA
Σάντουιτς Μοσχάρι Osteria Mamma

Σάντουιτς με μοσχάρι κοκκινιστό και δροσερή σαλάτα αγγουριού από την Ελένη Σαράντη

Η Ελένη Σαράντη, έφτιαξε για το Cantina μία ελληνική εκδοχή του ιταλοαμερικάνικου meatball σάντουιτς, με πρωταγωνιστή το κοκκινιστό μοσχάρι

Σάντουιτς με μοσχάρι κοκκινιστό και δροσερή σαλάτα αγγουριού από την Ελένη Σαράντη
Η Ελένη Σαράντη, σεφ και συνιδιοκτήτρια στο εστιατόριο Osteria Mamma έφτιαξε για το Cantina μία ελληνική εκδοχή του κλασικού ιταλοαμερικάνικου meatball σάντουιτς, με πρωταγωνιστή το πιο γνώριμο πιάτο των παιδικών μας τραπεζιών: το κοκκινιστό μοσχάρι. Στηρίζεται στη λογική του zero waste, αφού δίνει νέα ζωή σε ένα πιάτο που μπορεί να περίσσεψε από την προηγούμενη μέρα, μετατρέποντάς το σε μια γκουρμέ street food εμπειρία με μεσογειακό twist

