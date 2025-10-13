Το βαρύ ζυμωτό ψωμί με προζύμι του Αράθυμου Ειρηναίου, από τον φούρνο 2Ε στην Τήνο
Ο Αράθυμος Ειρηναίος, του φούρνου 2Ε στην Τήνο, δημιουργεί «γεμάτα» ψωμιά και μοιράζεται μαζί μάς μια συνταγή για ζυμωτό με προζύμι

Ο Αράθυμος Ειρηναίος, του φούρνου 2Ε στην Τήνο, δημιουργεί «γεμάτο» ψωμί και μοιράζεται μαζί μάς μια συνταγή για ζυμωτό με προζύμι

Χτυπάμε τα αλεύρια με το νερό στο μίξερ με τον γάντζο μέχρι να αρχίσουν να ομογενοποιούνται. Προσθέτουμε το αλάτι, το προζύμι, το πετιμέζι και το ξίδι και ζυμώνουμε για 5΄ σε αργή ταχύτητα και στη συνέχεια για 7΄ σε δυνατή ταχύτητα.

