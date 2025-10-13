Το βαρύ ζυμωτό ψωμί με προζύμι του Αράθυμου Ειρηναίου, από τον φούρνο 2Ε στην Τήνο
Ο Αράθυμος Ειρηναίος, του φούρνου 2Ε στην Τήνο, δημιουργεί «γεμάτα» ψωμιά και μοιράζεται μαζί μάς μια συνταγή για ζυμωτό με προζύμι
Βήμα 1
Χτυπάμε τα αλεύρια με το νερό στο μίξερ με τον γάντζο μέχρι να αρχίσουν να ομογενοποιούνται. Προσθέτουμε το αλάτι, το προζύμι, το πετιμέζι και το ξίδι και ζυμώνουμε για 5΄ σε αργή ταχύτητα και στη συνέχεια για 7΄ σε δυνατή ταχύτητα.
