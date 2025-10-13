Η συνταγή της ημέρας: Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα μπουγιουρντί. Το μενού της εβδομάδας (13/10-/19/10)
Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το διατροφικό μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς
Δευτέρα 13/10
Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα μπουγιουρντί
Μια μακαρονάδα που «ζεσταίνει» πικάντικα τα πιάτα μας, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Το μπουγιουρντί γίνεται μια υπέροχη σάλτσα στα γρήγορα – εξάλλου, το μεγάλο πλεονέκτημα του air fryer είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή εδώ.
Δείτε το μενού της εβδομάδας στο cantina.protothema.gr
