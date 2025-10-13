Η συνταγή της ημέρας: Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα μπουγιουρντί. Το μενού της εβδομάδας (13/10-/19/10)
CANTINA
Μενού εβδομάδας μενού

Η συνταγή της ημέρας: Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα μπουγιουρντί. Το μενού της εβδομάδας (13/10-/19/10)

Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το διατροφικό μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς

Η συνταγή της ημέρας: Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα μπουγιουρντί. Το μενού της εβδομάδας (13/10-/19/10)

Δευτέρα 13/10

Ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα μπουγιουρντί

Μια μακαρονάδα που «ζεσταίνει» πικάντικα τα πιάτα μας, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Το μπουγιουρντί γίνεται μια υπέροχη σάλτσα στα γρήγορα – εξάλλου, το μεγάλο πλεονέκτημα του air fryer είναι η εξοικονόμηση χρόνου. Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή εδώ.

Δείτε το μενού της εβδομάδας στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης