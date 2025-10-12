Ξινόγαλο και κεφίρ – Πόσο θρεπτικά είναι τελικά αυτά του εμπορίου;

Κάποτε το ξινόγαλο ήταν μια σχεδόν μαγική ιστορία μεταμόρφωσης, λίγο γάλα, λίγη υπομονή και ένα μικρό «θαύμα» ζύμωσης που γεννούσε ένα υπόξινο, παχύρρευστο ρόφημα, δροσερό το καλοκαίρι και θρεπτικό τον χειμώνα. Σήμερα, το βρίσκουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, πλάι σε κεφίρ, γιαούρτια και φυτικά ροφήματα, με λαμπερές ετικέτες που υπόσχονται «ζωντανά προβιοτικά» και «εντερική ευεξία». Είναι το ξινόγαλο και το κεφίρ του εμπορίου τόσο ωφέλιμα όσο τα σπιτικά; Αλλά πόσο αληθινά είναι όλα αυτά;