Ζυμαρικά και τυρί – Κανείς δεν αντιστέκεται: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA

Ζυμαρικά και τυρί – Κανείς δεν αντιστέκεται: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Ας ξεκινήσουμε με κάποιες αλήθειες που όλοι γνωρίζουμε: Πρώτα απ΄ όλα, όσο υπάρχουν τα μακαρόνια, όλα θα πηγαίνουν καλά.

Ζυμαρικά και τυρί – Κανείς δεν αντιστέκεται: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Ας ξεκινήσουμε με κάποιες αλήθειες που όλοι γνωρίζουμε: Πρώτα απ΄ όλα, όσο υπάρχουν τα μακαρόνια, όλα θα πηγαίνουν καλά. Δεύτερον, μια κακή μέρα αλλάζει γεύση όταν τελειώνει με ζυμαρικά, και τρίτον, το μυστικό της απόλαυσης κρύβεται σε μια μακαρονάδα!

Αγαπάμε τα ζυμαρικά επειδή γίνονται εύκολα, δεν απαιτούν ιδιαίτερες μαγειρικές ικανότητες και σχεδόν ποτέ δεν μας απογοητεύουν. Επιπλέον, συνδυάζονται με πάρα πολλά υλικά. Ταιριάζουν με κρέας, ψάρι ή μανιτάρια, μπορούν να καταναλωθούν ζεστά με λευκή ή κόκκινη σάλτσα, κρύα σε σαλάτα, ή να ψηθούν με μπεσαμέλ στο φούρνο. Και κάνουν τον τέλειο γάμο με τα τυριά.

Ανακαλύψτε τις συνταγές στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης