Το 3ο Cantina Academy αναδεικνύει την αγροδιατροφή της Μεσσηνίας
Το 3ο Cantina Academy αναδεικνύει την αγροδιατροφή της Μεσσηνίας
Για την παραγωγή της Μεσσηνίας θα συζητήσουμε στο 3ο Cantina Academy που θα ανοίξει τις πόρτες του, στις 22 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα
Τα προϊόντα της Μεσσηνίας, μίας από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, έχουν κερδίσει φήμη στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ελιές, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σύκα και σταφίδες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγωγών που έχουν ταυτιστεί με τον τόπο. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκουμε κρασί και τυριά με ταυτότητα, αρτοπαρασκευάσματα και γλυκά που διατηρούν την τοπική παράδοση ζωντανή.
αναζητούμε πρακτικές που θα διασφαλίσουν το μέλλον της τροφής,
Στο 3ο Cantina Academy, 22 Οκτωβρίου, στο Grecotel Filoxenia Kalamata
αναζητούμε πρακτικές που θα διασφαλίσουν το μέλλον της τροφής,
φέρνοντας την αξία πίσω στον παραγωγό,
τη γεύση πίσω στο πιάτο και τη θρεπτική αξία πίσω από κάθε συστατικό.
Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στην Ανοιχτή Πρόσκληση
Θα δοθεί σειρά προτεραιότητας σε 50 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα