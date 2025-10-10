Το 3ο Cantina Academy αναδεικνύει την αγροδιατροφή της Μεσσηνίας

Στο 3ο Cantina Academy, 22 Οκτωβρίου, στο Grecotel Filoxenia Kalamata

Τα προϊόντα της Μεσσηνίας, μίας από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, έχουν κερδίσει φήμη στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ελιές, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σύκα και σταφίδες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγωγών που έχουν ταυτιστεί με τον τόπο. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκουμε κρασί και τυριά με ταυτότητα, αρτοπαρασκευάσματα και γλυκά που διατηρούν την τοπική παράδοση ζωντανή.

αναζητούμε πρακτικές που θα διασφαλίσουν το μέλλον της τροφής,

φέρνοντας την αξία πίσω στον παραγωγό,

τη γεύση πίσω στο πιάτο και τη θρεπτική αξία πίσω από κάθε συστατικό.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στην Ανοιχτή Πρόσκληση

Θα δοθεί σειρά προτεραιότητας σε 50 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα