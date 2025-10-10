Το 3ο Cantina Academy αναδεικνύει την αγροδιατροφή της Μεσσηνίας
CANTINA
3o Cantina Academy cantina academy Καλαμάτα

Το 3ο Cantina Academy αναδεικνύει την αγροδιατροφή της Μεσσηνίας

Για την παραγωγή της Μεσσηνίας θα συζητήσουμε στο 3ο Cantina Academy που θα ανοίξει τις πόρτες του, στις 22 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα

Το 3ο Cantina Academy αναδεικνύει την αγροδιατροφή της Μεσσηνίας
Τα προϊόντα της Μεσσηνίας, μίας από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, έχουν κερδίσει φήμη στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ελιές, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σύκα και σταφίδες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγωγών που έχουν ταυτιστεί με τον τόπο. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκουμε κρασί και τυριά με ταυτότητα, αρτοπαρασκευάσματα και γλυκά που διατηρούν την τοπική παράδοση ζωντανή.

Στο 3ο Cantina Academy, 22 Οκτωβρίου, στο Grecotel Filoxenia Kalamata

αναζητούμε πρακτικές που θα διασφαλίσουν το μέλλον της τροφής,
φέρνοντας την αξία πίσω στον παραγωγό,
τη γεύση πίσω στο πιάτο και τη θρεπτική αξία πίσω από κάθε συστατικό.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στην Ανοιχτή Πρόσκληση

Θα δοθεί σειρά προτεραιότητας σε 50 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα

