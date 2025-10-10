Cash Κεφαλάρι: Στα γευστικά δύxτια του Θάνου Στασινού
Cash Κεφαλάρι: Στα γευστικά δύxτια του Θάνου Στασινού

Ολική επαναφορά για το κοσμοπολίτικο στέκι των Βορείων Προάστειων με τον έμπειρο σεφ Θάνο Στασινό στο τιμόνι του.

Cash Κεφαλάρι: Στα γευστικά δύxτια του Θάνου Στασινού
Λατινική Αμερική-Ιαπωνία- Ελλάδα. Ένα ταξίδι χιλιάδων ναυτικών μιλίων βρίσκει γαστρονομικό σταθμό και απάγκιο σε μια εμβληματική αυλή στο Κεφαλάρι. Εκεί οπού το Cash Restaurant & Bar επανέρχεται δυναμικά με ανανεωμένη αισθητική και μια γαστρονομική ταυτότητα που υπογράφει ο σεφ Θάνος Στασινός.

Είναι πράγματι εντυπωσιακό να γεύεσαι ένα ψάρι ημέρας που το αγκαλιάζουν μια κρεμά μπριάμ κα μία σάλτσα miso, η εκείνα τα gyoza μοσχαριού με κρέμα Κασιώτικης σιτάκας, η ακόμη ακόμη τις τραγάνες γαρίδες τεμπούρα με σάλτσα πρασοσέλινο.

