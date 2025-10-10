Ο Kώστας Καρποντίνης μαγειρεύει ναξιώτικες νοστιμιές και μας δίνει συνταγή για παραδοσιακά ξεροτήγανα
Πλάι στο εξελισσόμενο ταλέντο και την προσπάθεια για το τέλειο, η αγνότητα των πρώτων υλών παίζει πρωταρχικό ρόλο στη Σαρωνιά.
Μια παλιά πετρόχτιστη «προστεάδα» -έτσι αποκαλούνται τα μικρά, υποτυπώδη κτίσματα όπου οι χωριανοί στέγαζαν και προφύλασσαν τα ζώα και το φαγητό τους, αλλά και αποθήκευαν τα εργαλεία των καθημερινών τους εργασιών-, ένας τέτοιος στάβλος και αποθήκη μαζί, ήταν το μόνο που υπήρχε στο οικόπεδο που αγόρασε ο σεφ και ιδιοκτήτης της Σαρωνιάς κ. Κώστας Καρποντίνης, για να δώσει υπόσταση στο όνειρό του: να ανοίξει δηλαδή το δικό του χώρο εστίασης στο χωριό του και να προσφέρει την καλύτερη εκδοχή των γεύσεων με τις οποίες κι ο ίδιος μεγάλωσε, τα πιάτα που τιμούν τη Νάξο, την παράδοσή της και τους ανθρώπους που μοχθούν απ' άκρη σ' άκρη στη γη της.
