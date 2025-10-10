Σάντουιτς με λαδόψωμο από τον chef Νίκο Καραθάνο
Σάντουιτς με λαδόψωμο από τον chef Νίκο Καραθάνο

Το λαδόψωμο είναι βασικό ψωμί της μεσογειακής κουζίνας, εδώ όμως γίνεται η βάση για ένα χορταστικό σάντουιτς

Σάντουιτς με λαδόψωμο από τον chef Νίκο Καραθάνο
Η αρωματική ζύμη με τα φρέσκα μυρωδικά συνδυάζεται με ιδιαίτερα αλλαντικά και τυριά, φέρνοντας μια γεύση παραδοσιακή αλλά και μοντέρνα, ιδανική για φίλους στο τραπέζι ή για πικ νικ.

Διαδικασία

Βήμα 1
Διαλύουμε τη μαγιά και το μέλι σε λίγο από το χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 3-4 κουτ. σούπας από το αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε 10΄ να ενεργοποιηθεί. Σε λεκάνη ρίχνουμε τα άλευρα, το αλάτι, το πιπέρι και τα μυρωδικά και τα ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το προζύμωμα, το υπόλοιπο νερό και σιγά-σιγά το ελαιόλαδο.

