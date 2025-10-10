Κάνετε διατροφή άλλα έχετε έξοδο; Να τι μπορείτε να παραγγείλειτε (όχι μόνο σαλάτα)

Αντιθέτως, με λίγη προσοχή στις επιλογές σας μπορείτε να συνεχίσετε να τρώτε έξω χωρίς να σταματήσετε την προσπάθειά σας. Για να μην παραγγείλετε μόνο σαλάτα με φιλέτο κοτόπουλο, σας ετοιμάσαμε έναν οδηγό με έξυπνες συμβουλές για να δείτε τι άλλο μπορείτε να επιλέξετε.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή... Πριν βγείτε για φαγητό, φροντίστε να μην παραλείψετε γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αν είστε νηστικοί και πεινασμένοι, μάλλον θα καταλήξετε να φάτε περισσότερο απ' όσο πρέπει. Επίσης, μην θεωρείτε την έξοδο ως δικαιολογία για να σταματήσετε τη διατροφή, αφού από το επόμενο γεύμα μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά.



