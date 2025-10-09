Εβδομαδιαίο ημερολόγιο-Σνακ για παιδιά: 7 ημέρες, 7 υγιεινά σνακ

Το κολατσιό που ετοιμάζουμε καθημερινά για το lunch box των παιδιών είναι ένα από τα ζητήματα που πολλές φορές μάς δυσκολεύουν. Θέλουμε υγιεινά και νόστιμα σνακ, τα οποία θα τους αρέσουν και που θα τους δώσουν την ενέργεια που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των καθημερινών δραστηριοτήτων του. Φτιάχνουμε, λοιπόν, θρεπτικά σνακ για το lunch box των παιδιών από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή, με αληθινό Bούτυρο Lurpak και με τα θρεπτικά Arla τυριά με 100% φυσικά συστατικά.Και επειδή τα παιδιά λατρεύουν να καταπιάνονται με τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, τι καλύτερο από το να τους ορίσουμε βοηθούς μας στην κουζίνα και να δημιουργήσουμε μαζί τους 7 πεντανόστιμες και υγιεινές συνταγές για σνακ που θα συμπληρώσουν το lunch box του σχολείου.